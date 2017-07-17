Кадыров: Роналдиньо понравилась игра ФК «Ахмат»

Грозный, , 14:45 — REGNUM Чемпиону мира по футболу 2002 года, обладателю «Золотого мяча» Роналдиньо, который посетил матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Амкар» (1:0), понравилась игра грозненского клуба. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

«Легенда футбола Рональдиньо заявил, что ему понравилась игра «Ахмата», — пишет глава Чечни. — Иначе и быть не может, потому что АХМАТ-СИЛА! Поздравляю тренеров и игроков с отличным стартом!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля футбольный клуб «Ахмат» на своем поле переиграл «Амкар» в матче первого тура РФПЛ 2017/18. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0.

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