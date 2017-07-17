Неймар может уйти из Барселоны, чтобы «не быть в тени Месси»

Барселона, Испания, , 14:20 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Неймар может рассмотреть предложения других команд и покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает испанское издание Sport.

По информации издания, агенты и ближайшие родственники бразильца настойчиво рекомендуют ему рассмотреть предложения других клубов, которые заинтересованы в его услугах.

Они считают, что футболисту необходимо покинуть «Барселону», так как он вынужден находиться «в тени Лионеля Месси», что мешает, по их мнению, претендовать на персональные награды.

Отметим, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересованы многие европейские клубы. Родственники футболиста считают, что если он хочет сделать дальнейший шаг в карьере, то должен принять предложение одного из них.

Напомним, Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года. Его действующий контракт в клубом рассчитан до лета 2021 года.

В составе «Барселоны» Неймар сыграл в 186 матчах и забил 106 голов. Он стал победителем Лиги чемпионов в 2015 году, двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок страны.

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