Неймар может уйти из Барселоны, чтобы «не быть в тени Месси»

Барселона, Испания, 17 июля 2017, 14:20 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Неймар может рассмотреть предложения других команд и покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает испанское издание Sport.
По информации издания, агенты и ближайшие родственники бразильца настойчиво рекомендуют ему рассмотреть предложения других клубов, которые заинтересованы в его услугах.
Они считают, что футболисту необходимо покинуть «Барселону», так как он вынужден находиться «в тени Лионеля Месси», что мешает, по их мнению, претендовать на персональные награды.
Отметим, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересованы многие европейские клубы. Родственники футболиста считают, что если он хочет сделать дальнейший шаг в карьере, то должен принять предложение одного из них.
Напомним, Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года. Его действующий контракт в клубом рассчитан до лета 2021 года.
В составе «Барселоны» Неймар сыграл в 186 матчах и забил 106 голов. Он стал победителем Лиги чемпионов в 2015 году, двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок страны.
Читайте ранее в этом сюжете: Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным
Читайте развитие сюжета: Неймар назван самым дорогим футболистом мира