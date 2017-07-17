Казань станет хозяйкой чемпионата мира — 2022 по плаванию на короткой воде

Казань, , 14:19 — REGNUM Казань получила право принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, сообщает 17 июля «Р-Спорт» со ссылкой на слова президента Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

«Все города проделали хорошую работу, и каждый из них может организовать хороший чемпионат мира. Я хочу поблагодарить всех претендентов, но Казань победила в борьбе за 2022 год», — отметил Маглионе.

Также, по словам издания, чемпионат мира на короткой воде в 2024 году примет Будапешт, а кроме Казани и Будапешта на проведение чемпионата мира претендовали Гонконг и Тайбэй.

Напомним, прошлый чемпионат мира на короткой воде проходил в канадском городе Уинсор, а в 2018 году чемпионат пройдет в китайском Ханчжоу.

Также Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. В городе часто проходят национальные соревнования по плаванию, а также этап Мировой серии по прыжкам в воду.

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