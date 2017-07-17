Стала известна минимальная стоимость билета на ЧМ-2018

Москва, , 13:43 — REGNUM Стала известна минимальная стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом 17 июля в интервью газете «Известия» рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Самые дешевые билеты будут стоить 1 тыс. 280 рублей. Это давно согласовано с ФИФА», — приводятся в сообщении слова Сорокина.

По его словам, руководство оргкомитета ведет диалог с ФИФА о том, чтобы расширить эту категорию, чтобы сделать как можно больше доступных билетов для российских граждан.

Отметим, на матчи прошедшего недавно в России Кубка конфедераций самые дешевые билеты продавались по цене 980 рублей. Для этого была введена специальная четвертая категория, к которой как раз и относились самые доступные билеты.

Сорокин также добавил, что предложенные организаторами инициативы вызвали положительные отклики у ФИФА. Речь идет о паспортах болельщика, бесплатном проезде, безвизовом въезде и других новшествах. По его мнению, это способствовало увеличению количества болельщиков на турнире.

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года проходил в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД: Кубок конфедераций посетили более 628 тыс. болельщиков

Читайте развитие сюжета: РЖД планирует перевезти 2,6 млн болельщиков на ЧМ-2018