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Теннисистка Плишкова возглавила рейтинг WTA

Спорт

Возглавляет таблицу спортсменка из Чехии Каролина Плишкова, на втором месте — представительница Румынии Симона Халеп

Теннисистка Плишкова возглавила рейтинг WTA
Robbie Mendelson
Каролина Плишкова

Берн, 17 июля 2017, 12:42 — REGNUM  Российская теннисистка Светлана Кузнецова занимает восьмое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается в понедельник, 17 июля, на официальном сайте организации.

Возглавляет таблицу спортсменка из Чехии Каролина Плишкова, на втором месте — представительница Румынии Симона Халеп, на третьем — немецкая теннисистка Ангелика Кербер.

В Топ-10 также входят Йоханна Конта (Великобритания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Каролина Возняцки (Дания), Винус Уильямс (США) и Агнешка Радваньская (Польша).

Рейтинг WTA от 17 июля:

1. Каролина Плишкова (Чехия)

2. Симона Халеп (Румыния)

3. Ангелика Кербер (Германия)

4. Йоханна Конта (Великобритания)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания)

6. Элина Свитолина (Украина)

7. Каролина Возняцки (Дания)

8. Светлана Кузнецова (Россия)

9. Винус Уильямс (США)

10. Агнешка Радваньская (Польша).

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Теннис