Гендиректор WADA не исключил восстановление членства РУСАДА в ноябре

Москва, , 11:26 — REGNUM Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли не исключил, что членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть восстановлено после совета учредителей WADA, который пройдет в ноябре.

По его словам, организация следит, как воплощаются в жизнь предпринятые РУСАДА меры. Ниггли отметил, что РУСАДА и WADA движутся «в правильном направлении».

Решение о статусе агентства будет принято после того, как в течение нескольких месяцев пройдет его аудит.

«Мы надеемся, что РУСАДА станет хорошо организованным национальным агентством, которое сможет гарантировать хорошее и «чистое» проведение допинг-тестов», — цитирует Ниггли ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент WADA Крэйг Риди в середине мая заявлял о «значительной работе», проделанной Россией для того, чтобы восстановить членство в организации.

Напомним, скандал вокруг российского спорта разгорелся после доклада комиссии Макларена, в котором Россия бездоказательно обвиняется в многочисленных допинговых нарушениях. Результатом этой кампании стал недопуск многих российских спортсменов к международным соревнованиям.

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