«Ахмат» минимально обыграл «Амкар»

Грозный, , 23:36 — REGNUM 16 июля на стадионе «Ахмат» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Ахмат» и «Амкар». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 39-й минуте бразильский вингер Лео Жаба открыл счет после ассиста Бекима Балая — 1:0.

Статистика матча («Ахмат"/"Амкар»)

Удары 10/2

Удары в створ 5/0

Владение 63%/37%

Фолы 10/17

На данный момент «Ахмат» идет на 5-м месте с 3-мя очками. «Амкар» опустился на 12-е место без очков.

Составы на матч:

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Семенов, Мохаммади, Иванов, Уциев, Сампайо, Жаба, Балай, Митришев.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Сиваков, Идову, Гол, Комолов, Рязанцев, Бодул, Прокофьев.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Сиваков — 15, Костюков — 77, Раванели — 79, Кадыров — 85, Гасилин — 90+3.

Голы: Жаба 39 — 1:0.