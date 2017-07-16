Бердыев об атаках «Краснодара»: «Очень опасны»

Казань, , 22:31 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина», уступившие 16 июля в матче чемпионата России «Краснодару», не смогли наиграть взаимодействия в центре поля. Об этом заявил главный тренер клуба из Татарии Курбан Бердыев, слова которого обнародованы на официальном сайте казанской команды.

«Как и предполагали, атаки «Краснодара» по центру очень опасны, — говорит Бердыев. — Так и произошло. К сожалению, мы еще не смогли наиграть взаимодействия в центре. Тем не менее, во втором тайме поменяли систему и более или менее выровняли игру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч первого тура чемпионата России между командами «Рубин» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «быков».

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