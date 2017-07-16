Дубль Рикардо Лаборде принес «Краснодару» победу над «Рубином»

Казань, 16 июля 2017, 19:26 — REGNUM 16 июля на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Рубин» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «быков».
На 17-й минуте колумбийский вингер Рикардо Лаборде открыл счет после проникающего паса Маурисиу Перейры — 0:1.
Через 16 минут Лаборде оформил дубль — 0:2.
На 72-й минуте бельгийский вингер Максим Лестьенн сократил отставание в счете после ассиста Магомеда Оздоева — 1:2.
Статистика матча («Рубин"/"Краснодар»)
Удары 11/10
Удары в створ 3/5
Владение 44%/56%
Фолы 13/11
На данный момент «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 3 очка. «Рубин» опустился на 14-ю строчку без очков.
Составы на матч:
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гранат, Кудряшов, Бурлак, М’Вилла, Рочина, Оздоев, Карадениз, Камболов, Канунников.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин, Газинский, Лаборде, Подберезкин, Перейра, Петров, Масиэл.
Главный арбитр матча: Евгений Турбин.
Предупреждения: Гранквист — 12, Гранат — 45, Рамирес — 77, Кудряшов — 84, Оздоев — 86.
Голы: Лаборде 17 — 0:1, Лаборде 33 — 0:2, Лестьенн 72 — 1:2.