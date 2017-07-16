«Зенит» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск»

Владивосток, 16 июля 2017, 13:14 — REGNUM 16 июля на стадионе «Стадион имени Ленина» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «СКА-Хабаровск» и «Зенит». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.
В дебюте второго тайма Далер Кузяев открыл счет мощным ударом в ближнюю «шестерку» из-за пределов штрафной — 0:1. Голевую передачу отдал Олег Шатов.
На 81-й минуте российский оттянутый форвард Александр Кокорин удвоил преимущество гостей — 0:2.
Статистика матча («СКА-Хабаровск"/"Зенит»)
Удары 10/14
Удары в створ 4/4
Владение 46%/54%
Фолы 9/17
На данный момент «СКА-Хабаровск» опустился на 14-е место без очков. «Зенит» идет на 3-й строчке с 3-мя очками.
Составы на матч:
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Корян, Баляйкин, Дедечко, Казанков, Никифоров, Лескано, Черевко.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Жулиано, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дзюба.
Главный арбитр матча: Галимов.
Предупреждения: Ерохин — 30, смольников — 41, Казанков — 42, Кокорин — 67, Кузяев — 85.
Голы: Кузяев 52 — 0:1, Кокорин 81 — 0:2