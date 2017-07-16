Победу на Уимблдонском турнире в парном разряде одержали Макарова и Веснина

Уимблдон, Великобритания, , 07:56 — REGNUM Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде. Финал парного разряда состоялся 15 июля.

Финальный матч длился 54 минуты. Макаровой и Весниной противостояла пара — Моника Никулеску (Румыния) и Чжань Хаоцин (Тайвань).

Победа российских теннисисток была разгромной — 6:0, 6:0.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы российских теннисисток заявил журналистам, что Макарова и Веснина — это лучшая пара в женском теннисе.

«Пары играли на разных скоростях, плюс у соперниц наших девочек хуже шла подача, поэтому финал сложился в одни ворота, — сказал Тарпищев. — Разница в классе была заметна. Вообще, Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире. Национальной, из одной страны, так точно лучшей, соперничать с ними очень тяжело», — сказал Тарпищев.

Для Макаровой и Весниной это первая победа на Уимблдоне в парном разряде. Ранее они уже доходили до финала в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

Победа на Уимблдоне для Макаровой и Весниной стала третьей из турниров серии Большого шлема. Ранее они выиграли «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. Выиграть Australian Open им не удалось.

Стоит отметить, что Макарова и Веснина также являются обладательницами золотых медалей теннисного турнира летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).