Участники Московского марафона размялись десятикилометровым забегом

Москва, , 03:07 — REGNUM В забеге на дистанцию 10 км по набережным Москвы приняло участие более четырех тысяч человек. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На начало забега официально зарегистрировались 4 427 человек. По данным СМИ, общее число участников мероприятия составило более шести тысяч бегунов.

Маршрут Ночного забега, одного из пяти мероприятий, предшествующих Московскому марафону, проходил по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Спортсмены стартовали в 22:30 15 июля, а уже в 23:20 началась процедура награждения победителей.

Наилучший результат показал Игорь Максимов из Новосибирска: 25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 29 минут 27 секунд. Первое место среди женщин заняла москвичка Юлия Конякина, прибыв к финишу за 35,01 минуты.

Напомним, в серии предшествующих Московскому марафону забегов ранее уже состоялись забег «Апрель» (9 апреля), Московский полумарафон (21 мая) и Красочный забег на 5 км (11 июня).

14 августа состоится полумарафон «Лужники». Завершится серия забегов Московским полумарафоном 24 сентября.