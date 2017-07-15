«Шахтер» — обладатель Суперкубка Украины

Киев, 15 июля 2017, 22:59 — REGNUM 15 июля на стадионе «Черноморец» был разыгран финал Суперкубка Укрианы между командами «Шахтер» и «Динамо Киев». Матч завершился со счетом 2:0.
В дебюте матча аргентинский форвард Факундо Феррейра открыл счет, замкнув прострел Исмаили — 1:0.
На 56-й минуте аргентинец оформил дубль — 2:0. Ассистентом вновь стал Исмаили.
Статистика матча («Шахтер"/"Динамо»)
Удары 10/9
Удары в створ 6/4
Владение 51%/49%
Фолы 20/17
Составы на матч:
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Бернард, Марлос, Малышев, Феррейра, Исмаили, Срна, Ракицкий.
«Динамо»: Рудько, Антунеш, Морозюк, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Вида, Буяльский, Хачериди, Мбокани.
Главный арбитр матча: Константин Труханов.
Предупреждения: Степаненко — 28, Бернард — 32, Буяльский — 45, Сидорчук — 90+5.
Удаления: Степаненко — 80.
Голы: Феррейра 8 — 1:0, Феррейра 56 — 2:0.