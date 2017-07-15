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«Шахтер» — обладатель Суперкубка Украины

Спорт

Голами отметился Факундо Феррейра (8, 56)

Киев, 15 июля 2017, 22:59 — REGNUM  15 июля на стадионе «Черноморец» был разыгран финал Суперкубка Укрианы между командами «Шахтер» и «Динамо Киев». Матч завершился со счетом 2:0.

В дебюте матча аргентинский форвард Факундо Феррейра открыл счет, замкнув прострел Исмаили — 1:0.

На 56-й минуте аргентинец оформил дубль — 2:0. Ассистентом вновь стал Исмаили.

Статистика матча («Шахтер"/"Динамо»)

Удары 10/9

Удары в створ 6/4

Владение 51%/49%

Фолы 20/17

Составы на матч:

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Бернард, Марлос, Малышев, Феррейра, Исмаили, Срна, Ракицкий.

«Динамо»: Рудько, Антунеш, Морозюк, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Вида, Буяльский, Хачериди, Мбокани.

Главный арбитр матча: Константин Труханов.

Предупреждения: Степаненко — 28, Бернард — 32, Буяльский — 45, Сидорчук — 90+5.

Удаления: Степаненко — 80.

Голы: Феррейра 8 — 1:0, Феррейра 56 — 2:0.

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Футбол