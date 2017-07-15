«Шахтер» — обладатель Суперкубка Украины Спорт Голами отметился Факундо Феррейра (8, 56) Киев, , 22:59 — REGNUM 15 июля на стадионе «Черноморец» был разыгран финал Суперкубка Укрианы между командами «Шахтер» и «Динамо Киев». Матч завершился со счетом 2:0. В дебюте матча аргентинский форвард Факундо Феррейра открыл счет, замкнув прострел Исмаили — 1:0. На 56-й минуте аргентинец оформил дубль — 2:0. Ассистентом вновь стал Исмаили. Статистика матча («Шахтер"/"Динамо») Удары 10/9 Удары в створ 6/4 Владение 51%/49% Фолы 20/17 Составы на матч: «Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Бернард, Марлос, Малышев, Феррейра, Исмаили, Срна, Ракицкий. «Динамо»: Рудько, Антунеш, Морозюк, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Вида, Буяльский, Хачериди, Мбокани. Главный арбитр матча: Константин Труханов. Предупреждения: Степаненко — 28, Бернард — 32, Буяльский — 45, Сидорчук — 90+5. Удаления: Степаненко — 80. Голы: Феррейра 8 — 1:0, Феррейра 56 — 2:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter , чтобы отослать информацию редактору.