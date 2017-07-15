Теннисистка Мугуруса выиграла Уимблдон

Лондон, , 19:53 — REGNUM Теннисистка из Испании Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале представительницу США Винус Уильямс. Решающая встреча, прошедшая 15 июля в Лондоне, завершилась со счетом 7:5, 6:0.

Встреча двух спортсменок на теннисном корте продолжалась 1 час 14 минут. Таким образом, испанская теннисистка Мугуруса, которая в 2016 году становилась победительницей «Ролан Гаррос», впервые в карьере одержала победу на Уимблдоне.

Отметим, Что призовой фонд турнира составляет 31 600 000 фунтов.

Уимблдон. Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Винус Уильямс (США) — 7:5, 6:0.

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