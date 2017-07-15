«Енисей» одержал уверенную победу над «Тюменью»

Красноярск, , 15:59 — REGNUM 15 июля на стадине «Центральный» был разыгран матч 2-го тура ФНЛ 2017/18 между командами «Енисей» и «Тюмень». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте российский форвард Андрей Козлов открыл счет ударом головы — 1:0.

Через 12 минут Алексей Исаев удвоил преимущество хозяев точным ударом с острого угла в пустые ворота — 2:0.

На 70-й минуте Альберт Богатырев сократил отставание в счете — 2:1.

Через 10 минут Владимир Камеш восстановил разницу голов, сделав счет 3:1.

Статистикаматча («Енисей"/"Тюмень»)

Удары 7/8

Удары в створ 5/5

Владение 48%/52%

На данный момент «Енисей» поднялся на 10-ю сточку, набрав 3 очка. «Тюмень» опустилась на 19-е место без очков.

Составы на матч:

«Енисей»: Чепчугов, Кичин, Камеш, Козлов, Новиков, Гарбуз, Иванов, Мильдзиков, Малоян, Васильев, Исаев.

«Тюмень»: Обухов, Рябокобыленко, Чудин, Богатырев, Шляпкин, Карпов, Гузь, Маслов, Макоев, Шакуро, Мурачев.

Голы: Козлов 28 — 1:0, Исаев 40 — 2:0, Богатырев 70 — 2:1, Камеш 80 — 3:1.