«Спартак» — обладатель Суперкубка России 2017!

Москва, 15 июля 2017, 00:06 — REGNUM 14 июля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч Суперкубка России между командами «Локомотив» и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу номинальных гостей.
В дополнительное время, на 101-й минуте бразильский таргетман Луис Адриано открыл счет после разрезающего паса Лоренцо Мельгарехо — 0:1.
Через 12 минут вингер сборной Голландии Квинси Промес удвоил преимущество «красно-белых» — 0:2.
На 115-й минуте португальский опорный полузащитник Мануэл Фернандеш сократил отставание в счете — 1:2.
Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)
Удары 16/10
Удары в створ 10/6
Владение 60%/40%
Фолы 22/23
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Кверквеля, Баринов, Миранчук, Ари.
«Спартак»: Ребров, Глушаков, Зе Луиш, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Попов.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Предупреждения: Пейчинович — 43, Адриано — 62, Тарасов — 77, Ещенко — 80, Джикия — 96, Боккетти — 116.
Голы: Адриано 101 — 0:1, Промес 113 — 0:2, Фернандеш 115 — 1:2.