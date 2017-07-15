«Уиган» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 1:1 Спорт Голами отметились Алекс Гибли (21) и Мохаммед Салах (45) Лондон, , 23:26 — REGNUM 14 июля на стадионе «ДВ Стэдиум» был разыгран товарищеский матч между командами «Уиган» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:1. На 21-й минуте английский полузащитник Алекс Гибли открыл счет точным ударом в правый нижний угол — 1:0. В конце тайма лидер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет, замкнув прострельную передачу на пустые ворота Роберто Фирмино — 1:1. Статистика матча («Уиган"/"Ливерпуль») Удары 1/1 Удары в створ 1/1 Владение 43%/57% Составы на матч: «Уиган»: Уолтон, Бёрн, Джеймс, Морган, Флорес, Джейкобс, Гибли, Бирн, Пауэр, Богл, Колклоу. «Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Фланаган, Клаван, Вейналдум, Салах, Лаллана, Коутиньо, Александр-Арнольд, Фирмино, Вудберн. Главный арбитр матча: Лэнгфорд. Голы: Гилби 21 — 1:0, Салах 45 — 1:1.

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