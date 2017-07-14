«Байер» потерпел разгромное поражение от аутсайдера в товарищеском матче

Берлин, 14 июля 2017, 20:15 — REGNUM 14 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Байер-04» и «Вюрцбургер Кикерс». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу номинальных гостей.
На 23-й минуте немецкий левый полузащитник Бьорн Жопек открыл счет — 0:1.
В начале второго тайма немецкий форвард Марко Конигс удвоил преимущество гостей — 0:2.
Через 14 минут Бауманн довел счет до разгромного — 0:3.
Составы на матч:
«Байер-04»: Озджан, Баумгартлингер, Хавец, Юрченко, Беллараби, Похьянпало, Фолланд, Силва, Драгович, Венделл, Беднарчик.
«Вюрцбургер Кикерс»: Хесл, Ахлшвебе, Шире, Николау, Конигс, Маст, Скарлатидис, Жопек, Шуппан, Неуманн, Гобел.
Голы: Жопек 23 — 0:1, Конигс 54 — 0:2, Бауманн 68 — 0:3.