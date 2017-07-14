«Байер» потерпел разгромное поражение от аутсайдера в товарищеском матче Спорт Голами отметились Бьорн жопек (23), Марко Конигс (54) и Бауманн (68) Берлин, , 20:15 — REGNUM 14 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Байер-04» и «Вюрцбургер Кикерс». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу номинальных гостей. На 23-й минуте немецкий левый полузащитник Бьорн Жопек открыл счет — 0:1. В начале второго тайма немецкий форвард Марко Конигс удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 14 минут Бауманн довел счет до разгромного — 0:3. Составы на матч: «Байер-04»: Озджан, Баумгартлингер, Хавец, Юрченко, Беллараби, Похьянпало, Фолланд, Силва, Драгович, Венделл, Беднарчик. «Вюрцбургер Кикерс»: Хесл, Ахлшвебе, Шире, Николау, Конигс, Маст, Скарлатидис, Жопек, Шуппан, Неуманн, Гобел. Голы: Жопек 23 — 0:1, Конигс 54 — 0:2, Бауманн 68 — 0:3.

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