337 российских сурдлимпийцев примут участие в состязаниях в Самсуне

Москва, , 19:46 — REGNUM Торжественная церемония проводов сборной России на XIII Сурдлимпийские летние игры, которые пройдут с 18 по 30 июля в Самсуне (Турция), прошли в пятницу, 14 июля, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Марина Томилова

Михаил Дегтярев

Александр Карелин

Андрей Строкин

В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта РФ, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Государственной Думы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России

Приветственные послания сурдлимпийцам передали Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Серьезные результаты, которых российская сборная неизменно добивалась на предыдущих летних Сурдлимпиадах, убедительно свидетельствуют о ее большом потенциале и победном настрое. Желаю вам успехов и спортивной удачи», — сказано в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина.

В приветствии подчеркнуто, что предстоящие что состязания станут для спортсменов проверкой на прочность характеров и выносливость, умение преодолевать трудности.

«Уверен, что вы выступите достойно, своими достижениями приумножите чемпионские традиции своих предшественников, впишете еще одну яркую страницу в историю сурдлимпийского движения», — завершил свое приветствие Президент РФ.

Президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов выразил уверенность в успешном выступлении российских спортсменов.

«Менее чем через четыре дня у вас главные старты четырехлетия, вы готовились, сделали все, чтобы достойно выступить на предстоящих соревнованиях. Мы уверены, что достойно и с честью выступим на турнире», — подчеркнул Александр Романцов.

Сурдлимпийцы являются примером для подражания, считает Депутат Государственной Думы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин Карелин.

«Желаю вам за эти несколько дней от открытия не растерять форму, а также удачи; помните о том, что за вами пристально следит вся страна, каждый из вас является примером как жить, как тренироваться и как выступать. Я уверен, что в этом зале самые способные, самые убедительные, самые достойные спортсмены», — отметил Александр Карелин.