Янко принес «Спарте» победу над «Блэкберном»

Прага, 14 июля 2017, 18:52 — REGNUM 14 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Спарта» и «Блэкберн». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу чехов.
На 50-й минуте форвард сборной Австрии Марк Янко открыл счет — 1:0.
Статистика матча («Спрата"/"Блэкберн»)
Удары 10/9
Удары в створ 4/4
Владение 48%/52%
Составы на матч:
«Спарта»: Кубек, Сачек, Стетина, Ватажелу, Пицко, Лафата, Фридек, Янко, Кадлек, Караваев.
«Блэкберн»: Рая, Ньямбе, Смолвуд, Виттингэм, Уильямс, Ленихан, Мулгрю, Беннетт, Конвэй, Дэк, Гладвин.
Голы: Янко 50 — 1:0.