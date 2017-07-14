Пятница, 14 Июля 2017 года
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Янко принес «Спарте» победу над «Блэкберном»

Спорт

На 50-й минуте форвард сборной Австрии Марк Янко открыл счет – 1:0

Прага, 14 июля 2017, 18:52 — REGNUM  14 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Спарта» и «Блэкберн». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу чехов.

На 50-й минуте форвард сборной Австрии Марк Янко открыл счет — 1:0.

Статистика матча («Спрата"/"Блэкберн»)

Удары 10/9

Удары в створ 4/4

Владение 48%/52%

Составы на матч:

«Спарта»: Кубек, Сачек, Стетина, Ватажелу, Пицко, Лафата, Фридек, Янко, Кадлек, Караваев.

«Блэкберн»: Рая, Ньямбе, Смолвуд, Виттингэм, Уильямс, Ленихан, Мулгрю, Беннетт, Конвэй, Дэк, Гладвин.

Голы: Янко 50 — 1:0.

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Футбол