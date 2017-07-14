Янко принес «Спарте» победу над «Блэкберном» Спорт На 50-й минуте форвард сборной Австрии Марк Янко открыл счет – 1:0 Прага, , 18:52 — REGNUM 14 июля был разыгран товарищеский матч между командами «Спарта» и «Блэкберн». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу чехов. На 50-й минуте форвард сборной Австрии Марк Янко открыл счет — 1:0. Статистика матча («Спрата"/"Блэкберн») Удары 10/9 Удары в створ 4/4 Владение 48%/52% Составы на матч: «Спарта»: Кубек, Сачек, Стетина, Ватажелу, Пицко, Лафата, Фридек, Янко, Кадлек, Караваев. «Блэкберн»: Рая, Ньямбе, Смолвуд, Виттингэм, Уильямс, Ленихан, Мулгрю, Беннетт, Конвэй, Дэк, Гладвин. Голы: Янко 50 — 1:0.

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