«Рома» минимально обыграла «Словацко»

Рим, 14 июля 2017, 18:50 — REGNUM 14 июля на был разыгран товарищеский матч между командами «Рома» и «Словацко». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».
На 78-й минуте матча нигерийский форвард Умар Садик открыл счет — 1:0.
Статистика матча («Рома"/"Словацко»)
Удары 9/6
Удары в створ 5/3
Владение 58%/42%
Составы на матч:
«Рома»: Бекер, Пеллегрини, Каштан, Перес, Жезус, Гоналон, Рицци, Жерсон, Тумминелло, Перотти, Каппа.
«Словацко»: Хека, Рейнберк, Брека, Дивизек, Хофманн, Даничек, Михалик, Хавлик, Навратил, Резек, Захич.
Голы: Садик 77 — 1:0.