Пятница, 14 Июля 2017 года
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«Рома» минимально обыграла «Словацко»

Спорт

На 78-й минуте матча нигерийский форвард Умар Садик открыл счет – 1:0

Рим, 14 июля 2017, 18:50 — REGNUM  14 июля на был разыгран товарищеский матч между командами «Рома» и «Словацко». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».

На 78-й минуте матча нигерийский форвард Умар Садик открыл счет — 1:0.

Статистика матча («Рома"/"Словацко»)

Удары 9/6

Удары в створ 5/3

Владение 58%/42%

Составы на матч:

«Рома»: Бекер, Пеллегрини, Каштан, Перес, Жезус, Гоналон, Рицци, Жерсон, Тумминелло, Перотти, Каппа.

«Словацко»: Хека, Рейнберк, Брека, Дивизек, Хофманн, Даничек, Михалик, Хавлик, Навратил, Резек, Захич.

Голы: Садик 77 — 1:0.

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Футбол