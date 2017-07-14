В Ярославской области погода мешает проведению фестиваля воздухоплавателей

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:08 — REGNUM В Переславле-Залесском и Ростове Ярославской области фестиваль воздухоплавателей пока проходит без полетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации воздухоплавателей Ярославской области.

На традиционный фестиваль воздухоплавателей, который проходит в Ярославской области с 2002 года, приехало 15 пилотов тепловых аэростатов из России, Польши и Германии. В этом году фестиваль назвали в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России», поскольку праздник аэростатов проходят в двух старинных русских города — Переславль-Залесский и Ростов, входящих в известный туристический маршрут.

Среди российских участников пилоты из Переславля, Москвы, Долгопрудного, Калуги, Уфы, Белгорода, Сыктывкара.

«Фестиваль открылся вчера и должен пройти до 16 июля, но пока еще не один аэростат не поднялся в небо из-за плохой погоды. Первый раз за все время проведения фестивалей такое лето. Поэтому пока проводим все мероприятия фестиваля, включая экскурсии для пилотов и гостей фестиваля. Очень надеемся на улучшение погодных условий», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM член оргкомитета фестиваля Анна Грушевич.

Если погода соблаговолит, то в рамках фестиваля среди пилотов будут разыграны Кубок Золотого кольца и Орден Александра Невского. Эти символичные награды достанутся пилотам, показавшим за время фестиваля наилучшие результаты.

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