Команда Фабио Капелло не может выиграть уже 5 матчей подряд

Пекин, , 16:30 — REGNUM 14 июля на стадионе «Тяньцзинь Туанбо» был разыгран матч 17-го тура китайской Суперлиги между командами «Тяньцзинь Тэда» и «Цзянсу Сайнти». Матч завершился со счетом 1:1.

В начале второго тайма сенегальский форвард «Ювентуса» Мбае Дьяне промахнулся при пробитии пенальти в ворота «Цзянсу Сайнти».

Через 2 минуты китайский защитник Янг Као открыл счет ударом головы после навеса Неманья Гуделя — 1:0.

На 90+5-й минуте Роджер Мартинес вырвал ничью для своей команды — 1:1.

Статистика матча («Тяньцзинь Тэда"/ «Цзянсу Сайнти»)

Удары 10/7

Удары в створ 3/3

Владение 48%/52%

Фолы 14/20

На данный момент «Тяньцзинь Тэда» поднялся на 12-е место, набрав 15 очков. «Цзянсу Сайнти» остался на 15-й строчке с 11-ю очками.

Составы на матч:

«Тяньцзинь Тэда»: К. Янг, Хванг, Као, Тан, Х. Жао, Ху, Л. Янг, Й. Жао, Мирахметьян, Гудель, Дьяне.

«Цзянсу Сайнти»: Гу, Жоу, Дженг, Б. Янг, Рамирес, Тао, Гао, У Си, К. Янг, Мартинес, Тейшейра.

Главный арбитр матча: Ксинг Гуан.

Предупреждения: Гао — 21, Тан — 41, Тао — 47, Као — 55.

Незабитые пенальти: Дьяне — 53.

Голы: Као 55 — 1:0, Мартинес 90+5 — 1:1.