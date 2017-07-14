В Кремле рассказали о подарке Путина на свадьбу Овечкина и Шубской

Москва, 14 июля 2017, 15:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства поздравил нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую с днем бракосочетания.
В подарок молодожены получили от Владимира Путина чайный сервиз. Президент РФ пожелал супругам благополучия, удачи и исполнения планов.
Ранее продюсер Яна Рудковсекая заявила, что поздравил Путин хоккеиста лично — он ему позвонил.
Уточняется, что свадьбу Овечкин и Шубская отпраздновали 8 июля, однако официально они расписались еще в августе 2016 года.
Торжество проходило в подмосковной Барвихе. Жених был в черном фраке и бабочке, а его невеста — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.
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