В Кремле рассказали о подарке Путина на свадьбу Овечкина и Шубской

Москва, , 15:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства поздравил нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую с днем бракосочетания.

В подарок молодожены получили от Владимира Путина чайный сервиз. Президент РФ пожелал супругам благополучия, удачи и исполнения планов.

Ранее продюсер Яна Рудковсекая заявила, что поздравил Путин хоккеиста лично — он ему позвонил.

Уточняется, что свадьбу Овечкин и Шубская отпраздновали 8 июля, однако официально они расписались еще в августе 2016 года.

Торжество проходило в подмосковной Барвихе. Жених был в черном фраке и бабочке, а его невеста — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.

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