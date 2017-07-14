Экс-игрок ЦСКА перешел в мексиканскую «Пачуку»

Мехико, , 15:21 — REGNUM Экс-игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком мексиканского клуба «Пачука». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

«Я решил перейти в новый клуб. Это «Пачука» из Мексики», — говорится в сообщении.

Японский футболист подписал контракт с клубом на правах свободного агента. При этом срок и сумма соглашения на сегодняшний день остаются неизвестными.

Напомним, Кейсуке Хонда выступал за итальянский «Милан» на протяжении последних трех лет. В составе «россонери» он сыграл 92 матча, забил 11 мячей и сделал 14 голевых передач. В 2016 году японец вместе с командой выиграл Суперкубок Италии.

По окончании сезона 2016/17 контракт 31-летнего футболиста с клубом истек, и стороны решили не продлевать соглашение.

В России Хонда известен тем, что с 2010 по 2013 год играл в московском ЦСКА. Он стал первым японским футболистом в чемпионате России. За «армейцев» он сыграл в 127 матчах и забил 28 голов, став чемпионом России, обладателем Суперкубка России и двухкратным победителем Кубка страны.

«Пачука» является шестикратным чемпионом Мексики. В нынешнем сезоне клуб на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики.

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