«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Москва, , 14:52 — REGNUM Российские клубы «Краснодар» и «Зенит» узнали своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

«Краснодар» на данной стадии турнира встретится в двухматчевом противостоянии с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания). А санкт-петербургский «Зенит» ждет соперника, который определится в поединке между словацким «Тренчином» и клубом «Бней-Йегуда» из Израиля.

Первый матч состоится 27 июля, ответный — 3 августа. Победители в противостояниях пройдут в раунд плей-офф квалификации, где определятся участники группового турнира.

Напомним, «Зенит» и «Краснодар» получили право сыграть в квалификации Лиги Европы, поскольку по итогам сезона 2016/17 заняли 3-е и 4-е место в чемпионате России соответственно.

Московский «Локомотив» на правах победителя Кубка России сезона 2016/17 получил право напрямую выйти в групповой этап турнира.

Как сообщало, ранее столичный ЦСКА узнал своего соперника по Лиге чемпионов. «Армейцам» будет противостоять греческий клуб АЕК.

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