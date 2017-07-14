Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матче за Суперкубок России

Москва, , 14:34 — REGNUM Букмекерские конторы считают, что «Спартак» выиграет Суперкубок России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Букмекеры выставили котировки на матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России. На победу чемпионов России можно поставить с коэффициентом 2,25, а выигрыш «Локомотива» оценивается в 3,41. При этом ничья идет с коэффициентом 3,21.

Матч за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и обладателем «Локомотивом» состоится 14 июля на стадионе в Черкизове. Встреча начнется в 21:30 мск.

Напомним, в матче за Суперкубок участвуют команды, которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и кубок России. В сезоне 2016/17 «Спартак» стал чемпионом России, а «Локомотив» выиграл Кубок страны.

«Локомотив» дважды становился обладателем этого трофея. В 2003 году «железнодорожники» одержали победу над ЦСКА, а в 2005 обыграли грозненский «Терек». В 2008 и в 2015 годах «Локомотив» проигрывал санкт-петербургскому «Зениту».

«Спартак» на данный момент ни разу не выигрывал Суперкубок. В 2004, 2006 и 2007 годах «красно-белые» проигрывали московскому ЦСКА.

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