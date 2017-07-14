ЦСКА узнал соперника по отборочному раунду Лиги чемпионов

Москва, , 14:13 — REGNUM Московский ЦСКА узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. В двухматчевом противостоянии «армейцам» предстоит встретиться с греческим клубом АЕК.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда самого престижного футбольного турнира «Старого света» состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

ЦСКА проведет первый матч в гостях 25 или 26 июля. Ответная встреча состоится в Москве 1 или 2 августа.

Среди других пар отметим противостояние киевского «Динамо» и швейцарского клуба «Янг бойз», а также французской «Ниццы» и голландского «Аякса». Другой греческий «Олимпиакос» сыграет с победителем в балканском дерби — между сербским «Партизаном» и черногорской «Будучностью»

ЦСКА выступает в квалификации Лиги чемпионов в качестве серебряного призера чемпионата России сезона 2016/17. Греческий АЕК является 11-кратным чемпионом Греции, правда последняя его победа в чемпионат страны датирована 1994 годом.

Победитель пары получит право сыграть в раунде плей-офф, последнем этапе перед групповым турниром.

Напомним, московский «Спартак» будет участвовать в групповой раунде Лиги чемпионов напрямую, поскольку является чемпионом России.