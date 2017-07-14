Путин прислал изящный порадок к свадьбе хоккеиста Овечкина

Москва, , 13:41 — REGNUM Поздравление со свадьбой нападающему сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской направил российский президент Владимир Путин, передает 14 июля Eurosport.

«От души поздравляю вас с днем бракосочетания. Желаю молодой семье, которая соединила сегодня Александра Овечкина и Анастасию Шубскую, благополучия, удачи, исполнения намеченных планов», — говорится в поздравлении.

По словам продюсера Яны Рудковской, Путин лично позвонил Овечкину. Кроме того, президент РФ прислал свадебный подарок хоккеисту и его невесте — чайный сервиз.

Отмечается, что Шубская и Овечкин поженились в августе прошлого года, однако церемония бракосочетания состоялась 8 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свадьба Овечкина состоялась 8 июля в Барвихе (Московская область). Хоккеист был в черном фраке и бабочке, его невеста — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.

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