К ЧМ-2018 пять городов Подмосковья разработали турмаршруты

Сергиев Посад, Московская область, , 12:48 — REGNUM Министерством культуры Московской области специально для туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу — 2018, разработаны пешеходные маршруты, охватывающих пять городов Подмосковья — Сергиев Посад, Коломна, Клин, Истра и Дмитров, сообщили в облпрравительтве.

Разработан проект, который предполагает обеспечить комфортное путешествие туристов, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа. Планируется запуск специализированных электричек, брендированных под чемпионат мира — 2018.

Электрички будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно.

По прибытии на станцию назначения желающие смогут взять велосипед напрокат и продолжить путешествие по современным велодорожкам.

По пути следования гостей будут установлены знаки туристической навигации на трех языках, уточняется в релизе.

Отметим, во время ЧМ-2018 вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным. Кроме того, в период турнира государственные музеи будут работать без выходных.

Напомним, с 1 августа 2017 года шесть подмосковных гостиниц начнут отрабатывать механизм электронной регистрации в тестовом режиме. Аналогичный алгоритм будет распространен и в других организациях сферы гостиничного бизнеса. Окончательный перевод данной услуги в электронную форму предполагается завершить к началу ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2018 году — финальная часть чемпионата мира по футболу FIFA впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

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