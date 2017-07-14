В Москве появятся спортплощадки с виртуальными инструкциями

Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве установят первые городские инновационные спортивные площадки, где можно будет заниматься по видеоурокам, сообщается на портале мэра Моквы.

Над спортивными снарядами разместят QR-коды. Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения.

Всего для просмотра будет доступно 13 коротких роликов продолжительностью от 10 до 25 секунд.

На инновационных спортплощадках горожане смогут заниматься не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом.

Помимо привычных перекладин и рукоходов, там также появятся боксерская груша и канат для занятий кроссфитом — снаряды, которые обычно можно встретить только в спортивном зале.

Инновационные спортивные площадки рассчитаны на горожан любого возраста и уровня подготовки.

Первые две площадки появятся уже к сентябрю. Одна из них будет расположена на северо-востоке Москвы, в парке «Сад будущего» (также известном москвичам как усадьба Леоново), который сейчас благоустраивают. Вторая — в центре города, на Земляном Валу, во дворе жилого дома 32.

Планируется, что в дальнейшем такие площадки появятся и в других столичных зонах отдыха.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2017 году районам Москвы на благоустройство перечислено порядка 3,7 млрд рублей, полученных от платных парковок. На эти средства местные власти совместно с муниципальными депутатами и жителями могут благоустраивать территории — создавать детские и спортивные площадки, игровые городки, зеленые зоны.

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