Франческо Тотти останется в «Роме»

Рим, , 08:16 — REGNUM Бывший капитан «Ромы"Франческо Тотти продолжит карьеру в структуре клуба на административной должности. Об этом сообщает Football Italia .

Тотти впервые после завершения карьеры игрока встретился с руководством «Ромы», чтобы обсудить свою дальнейшую работу в клубе. По информации издания, 40-летний итальянец вышел из отпуска и в течение часа разговаривал с руководством римского клуба о своей новой работе.

Сообщается, переговоры прошли успешно. При этом Тотти хочет приносить реальную пользу команде, а не занимать номинальный пост в структуре клуба.

Сам Тотти подтвердил эту информацию, сказав, что пока не подписал контракт, но в ближайшем будущем это произойдет. Ранее спортивный директор клуба Рамон Мончи говорил о том, что Тотти займет должность директора команды.

Напомним, Франческо Тотти завершил свою карьеру футболиста по окончании сезона 2016/17 в итальянской Серии А. Он провел свой последний матч в составе «волков» в 38-м туре против «Дженоа». Капитан «Ромы» появился на поле на 54-й минуте, а «джаллоросси» выиграли матч со счетом 3:2, заняв второе место в Серии А.

Тотти является воспитанником «Ромы» и провел в составе «волков» всю свою карьеру, начиная с 1993 года. Во всех турнирах Тотти провёл за клуб 786 матчей и забил 307 голов.

В составе «Ромы» Тотти стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01, два раза выигрывал Кубок Италии и Суперкубок Италии. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2000 году.

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