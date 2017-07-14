Стали известны финалистки Уимблдона

Лондон, , 07:38 — REGNUM В женском одиночном разряде турнира в Уимблдоне определились финалистки. В решающем матче встретятся американка Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса.

Пятикратная победительница Уимблдона Винус Уильямс в полуфинальном матче одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Контой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В другом полуфинале испанка Гарбинье Мугуруса также в двух сетах победила представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову. Матч закончился со счетом 6:1, 6:1 и продолжался 1 час 4 минуты.

Отметим, что финалистки встречались между собой четыре раза. В трех матчах сильнее была Винус Уильямс. Однако последняя встреча, прошедшая на турнире в Риме в мае 2017 года, завершилась победой Мугурусы.

Напомним, Винус Уильямс выигрывала Уимблдон пять раз. В последний раз это произошло в 2008 году, когда в финале она обыграла свою сестру — Серену.

Гарбинье Мугуруса один раз выходила в финал этого турнира — в 2015 году в решающем матче она проиграла Серене Уильямс. Кроме того, в 2016 году испанская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос».

Лондон (Великобритания). Уимблдон. ½ финала. Женщины.

Винус Уильямс (США, 10) — Йоханна Конта (Великобритания, 6) — 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 6:1, 6:1

Читайте ранее в этом сюжете: На Уимблдоне определились все полуфиналистки

Читайте развитие сюжета: Светлана Кузнецова обыграла Радваньску и вышла в четвертьфинал Уимблдона