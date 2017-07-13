Футболисты и штаб ЦСКА награждены серебряными медалями чемпионата России

Москва, , 21:11 — REGNUM Футболисты и тренерский штаб ЦСКА получили на «Арене ЦСКА» серебряные медали чемпионата России сезона-2016/17, сообщает «Спорт-Экспресс».

Церемония награждения медалями за второе место на чемпионате прошла в присутствии болельщиков команды. Награды вручил команде президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Наградив спортсменов и тренерский штаб, Прядкин пожелал им удачи в Лиге чемпионов и чемпионате, а также поздравил с началом нового сезона.

Также приз получил лучший игрок сезона по версии болельщиков — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Он сразу же отдал его защитнику команды Марио Фернандесу.

Напомним, московский ЦСКА на своем поле переиграл махачкалинский «Анжи» в матче тридцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча, прошедшая 21 мая на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве, завершилась со счетом 4:0. Победу «красно-синим» принесли точные удары Сергея Игнашевича, Федора Чалова и Витинью (дубль).

Благодаря этому результату московский ЦСКА (62 очка) занял второе место в турнирной таблице и завоевал путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. Махачкалинский «Анжи», набравший 30 баллов, расположился на двенадцатой позиции.

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