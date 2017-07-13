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Кержаков завершил карьеру футболиста, оставшись в системе «Зенита»

Спорт

Самый лучший бомбардир клуба будет курировать продвижение молодых игроков

Санкт-Петербург, 13 июля 2017, 17:00 — REGNUM  Лучший бомбардир в истории петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков завершил свою карьеру в качестве полевого игрока и получил назначение на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». Об этом сообщила 13 июля пресс-служба ФК «Зенит».

«В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодежный состав — «Зенит"-2 — первая команда», — пояснили в штабе сине-бело-голубых.

Там напомнили, что в составе «Зенита» Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с партнерами по команде нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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