Пике назвал Криштиану Роналду фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Барселона, Испания, , 15:58 — REGNUM Защитник «Барселоны» Херард Пике сказал, что главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» является нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание A Bola.

«Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, поэтому он является фаворитом. Месси — лучший футболист в истории, но должны быть и другие варианты. Так что посмотрим», — цитирует издание футболиста.

Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается лучшему футболисту года в Европе по версии журнала «Франс Футбол». Награда была учреждена главным редактором журнала в 1956 году. Первым ее обладателем стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

Наибольшее количество раз этот приз получал аргентинский футболист Лионель Месси, в его активе 5 «золотых мячей». У Криштиану Роналду на сегодняшний день четыре таких награды. По три раза приз выигрывали Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Криштиану Роналду выиграл в 2017 году чемпионат Испании и Лигу чемпионов, сыграв решающую роль в победах своей команды. В частности, он забил по три гола в каждом из матчей с «Баварией"в Лиге чемпионов, а также против мадридского «Атлетико». В финале против «Ювентуса» Роналду сделал дубль.

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