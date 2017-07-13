Легендарный стадион ФК «Пахтакор» в Ташкенте будет снесен до конца года

Ташкент, , 15:21 — REGNUM Домашний стадион футбольного клуба «Пахтакор» будет снесен до конца 2017 года, на его месте планируется построить новую арену, рассчитанную на 30 тысяч зрительских мест, сообщает 13 июля Газета.уз.

Планируется улучшить условия для болельщиков, так как из-за беговой дорожки расстояние от трибун до поля в некоторых местах доходит до 100 метров, рассказали изданию в пресс-службе клуба.

«Проект нового стадиона пока не утвержден, но в ближайшее время он будет представлен правительству. Пока не можем говорить о точных сроках», — заявляют в клубе.

Стадион «Пахтакор» был построен в 1956 году и изначально был рассчитан на 55 тысяч зрителей, но со временем после ряда реконструкций в 1996, 2008 и 2012 годах вместимость стадиона сократилась до 35 тысяч мест.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по информации, неофициально распространяемой в столице Узбекистана, «Пахтакор» под опеку взял российский олигарх узбекистанского происхождения Алишер Усманов. В частности, недавно в клуб приглашена команда иностранных тренеров во главе с известным ранее футболистом Шота Арвеладзе.