Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Лондон, , 14:32 — REGNUM Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу в четвертьфинальном матче парного разряда Уимблдона над представительницами Австралии Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 российской пары. Макарова с Весниной в этом матче реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. Их соперницам удалось реализовать один брейк из четырех.

Таким образом, в полуфинале турнира российские теннисистки встретятся с чешско-немецкой парой Гренефельд — Пешке. Матч состоится 14 июля.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. ¼ финала. Женщины.

Макарова / Веснина (Россия, 2) — Барти / Деллакуа (Австралия, 8) — 6:4, 4:6, 6:4

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