Лопухи и ржавчина: в Подмосковье рассказали о развитии массового спорта

Красногорск, , 14:25 — REGNUM В 2017 году в рамках программы «Спорт Подмосковья» в Московской области появятся 6 футбольных полей и 54 площадки для силовой гимнастики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой. По её словам, новые сооружения создаются, «чтобы сделать массовый спорт максимально доступным». Тем временем общественные активисты заявляют о плачевном состоянии площадок региона: те немногие, что ещё функционируют — давно ждут ремонта и завалены мусором.

«В прошлом году было обустроено 5 футбольных полей с искусственным покрытием, 33 многофункциональные хоккейные площадки и 21 площадка для воркаута, — отметила Забралова. — Также установлено 18 площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», движение популярно в регионе».

Параллельно с отчётом правительства, опубликованы итоги общественной экспертизы спортсооружений Подмосковья от активистов ОНФ. За два месяца было осмотрено более 150 спортплощадок в 20 районах области. Также были проведены встречи с жителями. В итоге выяснилось, что спортплощадок в Подмосковье мало, многие просто захламлены строительным и бытовым мусором, а установленное на них оборудование устарело и не соответствует требованиям ГОСТов. Спортивные снаряды смонтированы с нарушениями конструкции, что создает опасность при их использовании.

Так, в Клину на улице Дзержинского дети играют в футбол на асфальтированной площадке с дырявым покосившимся ограждением. На улице Карла Маркса площадка менее жёсткая — в качестве покрытия там используется утоптанный песок. Однако её ограждения требует срочного ремонта, из него торчат концы проволоки. Стол для пинг-понга, установленный по соседству, покосился от старости.

На спортивной площадке в посёлке Чайковский в Клинском районе гнутые турники соседствуют с массивной бетонной трубой неизвестного назначения и хаотичным бордюром возле ямы для прыжков. В деревне Ивойлово Рузского района покрытие футбольной площадки состоит из зарослей лопухов и практически разрушенного ограждения. В деревне Мишинка Рузского района футбольное поле вообще не огорожено. Это просторный сельский луг с воротами и зрительскими трибунами. Правда, от них остались лишь сварные каркасы с остатками старых досок-сидений.В Солнечногорске на спортплощадке на улице Обуховской из резинового покрытия выдраны огромные куски, а турники местами покрашены в самые невероятные цвета. В деревне Соколово Солнечногорского района на футбольном поле остались всего одни ворота. Результаты рейдов направлены в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также руководителям городов и районов.

Напомним, программа «Спорт Подмосковья» была принята в 2014 году, а её завершение намечено на 2018 год. По словам разработчиков, что программа принята, чтобы обеспечить жителям региона возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, потому что это необходимо для создания условий гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Подмосковья, а также обеспечения эффективного разностороннего сопровождения деятельности Министерства физической культуры и спорта Московской области.