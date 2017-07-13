Бонуччи может уйти из «Ювентуса» за €50 млн

Турин, Италия, , 14:17 — REGNUM Туринский «Ювентус» может продать защитника Леонардо Бонуччи за € 50 млн. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации издания, руководство клуба готово расстаться с 30-летним футболистом и оценивает его трансферную стоимость в € 50 млн. Контракт Бонуччи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года

Бонуччи может перейти в один из других топ-клубов «Старого света». Ряд СМИ называет «Милан» наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры футболиста. В услугах защитника также заинтересованы «Милан», «Барселона», «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее руководство «Ювентуса» заявило, что в клубе не намерены удерживать игроков против их воли.

Леонардо Бонуччи выступает в составе «старой синьоры» с 2010 года. За это время он стал шестикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии, а также три раза выигрывал Суперкубок Италии. В прошлом сезоне Бонуччи сыграл в Серии А в 29 матчах, в которых забил три гола.

Вместе с командой Бонуччи два раза выходил в финал Лиги чемпионов — в 2015 и 2017 году. Однако оба раза команда проигрывала в решающих матчах. В первом случае было поражение от «Барселоны», во втором — от мадридского «Реала».

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