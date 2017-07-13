Роналдинью приедет в Грозный на первый матч «Ахмата»

Москва, , 08:18 — REGNUM Чемпион мира по футболу 2002 года, обладатель «Золотого мяча» Роналдинью приедет в Грозный на матч первого тура чемпионата России, в котором «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром». Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, знаменитый футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя. Он был приглашен руководством грозненского клуба. Матч пройдет 16 июля на «Ахмат Арене» в Грозном.

Напомним, игра с «Амкаром» станет первым официальным матчем для клуба под новым названием «Ахмат». По окончании прошлого сезона руководство грозненцев решило переименовать клуб в честь первого президента Чечни — Ахмата Кадырова. До этого команда называлась «Терек».

Роналдинью является чемпионом мира 2002 года и обладателем «Золотого мяча» 2005 года. Он выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны». Также он выиграл чемпионат Италии в составе «Милана».

После завершения карьеры футболиста Роналдинью занялся различной общественной и благотворительной деятельностью.

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