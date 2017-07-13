Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, а Маррей сенсационно проиграл

Лондон, , 07:52 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв канадца Милоша Раонича. Встреча, продолжавшаяся 1 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Федерера.

Матч прошел в равной борьбе, однако в решающие моменты Федерер был точнее и действовал более собранно. Швейцарский теннисист реализовал 3 из 6 брейк-пойнта, в то время как Раонич ни разу не сумел взять подачу соперника.

По активно выигранным очкам Федерер значительно опередил канадца — 105 против 80, при этом допустив меньше невынужденных ошибок 9 против 11.

Таким образом, в полуфинале турнира Федерер встретится с представителем Чехии Томашом Бердыхом, который прошел в эту стадию турнира после того, как в четвертьфинальном поединке Новак Джокович отказался продолжать борьбу из-за травмы при счете 7:6, 2:0 в пользу чеха.

В другом полуфинале встретятся американец Сэм Куэрри и хорват Марин Чилич. Куэрри в четвертьфинале одержал неожиданную победу над первой ракеткой турнира британцем Энди Марреем со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1. А Чилич в затяжном пятисетовойм поединке взял верх над представителем Люксембурга Жилем Мюллером — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1.

Полуфинальные матчи пройдут 14 июля.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. ¼ финала. Мужчины.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:4)

Томаш Бердых (Чехия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 7:6, 2:0 (Rt)

Сэм Куэрри (США, 24) — Энди Маррей (Великобритания, 1) — 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1

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