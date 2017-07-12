«Мальмё» и «Вардар» сильнейшего не определили

Стокгольм, , 21:56 — REGNUM 12 июля на стадионе «Шведбанк» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Мальмё» и «Вардар». Матч завершился со счетом 1:1.

На 63-й минуте матча македонский полузащитник Бобан Николов открыл счет — 0:1.

Через 12 минут Франц Брорссон сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Мальмё"/"Вардар»)

Удары 27/4

Удары в створ 5/1

Владение 59%/41%

Фолы 8/13

Составы на матч:

«Мальмё»: Виланд, Конате, Тиннерхольм, Нильсен, Брорссон, Ракип, Левицки, Кристиансен, Йотун, Цибицкий, Бергет.

«Вардар»: Гацевски, Грнчаров, Амбарцумян, Новак, Демири, Спировски, Баргемян, Николов, Исени, Фелипе, Балотелли.

Главный арбитр матча: Арнасон.

Голы: Николов 63 — 0:1, Брорссон 75 — 1:1.