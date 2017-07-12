«АПОЭЛ» минимально обыграл «Дюделанж»

Никосия, 12 июля 2017, 21:54 — REGNUM 12 июля на стадионе «ГСП» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «АПОЭЛ» и «Дюделанж». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 71-й минуте аргентинский полузащитник Факундо Бертольо открыл счет точным ударом в дальний угол — 1:0.
Статистика матча («АПОЭЛ"/"Дюделанж»)
Удары 10/6
Удары в створ 2/3
Владение 60%/40%
Фолы 5/11
Составы на матч:
«АПОЭЛ»: Ватерман, Лаго, Артиматас, Миланов, Меркис, Эбисилио, Бертольо, Оар, Винисиус, Мораиш, Де Камарго.
«Дюделанж»: Жубер, Мальже, Шнелл, Премпе, Лаурьенте, Барбоса, Столц, Стелвио, Гарош, Ибрагимович, Тюпель.
Главный арбитр матча: Сант.
Голы: Бертольо 71 — 1:0.