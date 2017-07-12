«Хапоэль Б-Ш» одержал домашнюю победу над «Гонведом»

Тель-Авив, 12 июля 2017, 21:52 — REGNUM 12 июля на стадионе «Тернер» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Хапоэль» и «Гонвед». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте португальский защитник Мигель Витор открыл счет ударом головы после подачи со штрафного — 1:0.
В начале второго тайма израильский полузащитник Дан Эйбиндер удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с левого фланга атаки — 2:0.
Через 11 минут итальянский вингер Давиде Ланзафам сократил отставание в счете — 2:1.
Статистика матча («Хапоэль"/"Гонвед»)
Удары 9/10
Удары в створ 5/5
Владение 52%/48%
Фолы 17/12
Составы на матч:
«Хапоэль»: Хаимов, Биттон, Витор, Цедек, Корхут, Ради, Эйнбиндер, Огу, Нвакаэме, Саар, Меликсон.
«Гонвед»: Гроф, Икенне, Ловрич, Барат, Лацко, Газбаг, Полоскей, Камбер, Ланзафам, Мартон, Наги.
Главный арбитр матча: Экберг.
Голы: Витор 35 — 1:0, Эйнбиндер 52 — 2:0, Ланзафам 63 — 2:1.