«Шериф» минимально обыграл «Кукеси» — 1:0

Кишинёв, , 21:50 — REGNUM 12 июля на стадионе «Спорткомплекс Шериф» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Шериф» и «Кукеси». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу молдаван.

На 79-й минуте Зигуи Бадибанга открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Статистика матча («Шериф"/"Кукеси»)

Удары 25/8

Удары в створ 13/3

Владение 59%/41%

Фолы 17/16

Составы на матч:

«Шериф»: Микулич, Раку, Сусич, Посмак, Жардан, Ноойжер, Криштиану, Антон, Брежовец, Мугоша, Байала.

«Кукеси»: Количи, Шамети, Халачи, Поло, Роубоулакос, Зекири, Лена, Мусоли, Гури, Кейл, Пежич.

Главный арбитр матча: Николаидес.

Голы: Бадибанга (пен) 79 — 1:0.