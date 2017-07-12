«Шериф» минимально обыграл «Кукеси» — 1:0

Кишинёв, 12 июля 2017, 21:50 — REGNUM 12 июля на стадионе «Спорткомплекс Шериф» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Шериф» и «Кукеси». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу молдаван.
На 79-й минуте Зигуи Бадибанга открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
Статистика матча («Шериф"/"Кукеси»)
Удары 25/8
Удары в створ 13/3
Владение 59%/41%
Фолы 17/16
Составы на матч:
«Шериф»: Микулич, Раку, Сусич, Посмак, Жардан, Ноойжер, Криштиану, Антон, Брежовец, Мугоша, Байала.
«Кукеси»: Количи, Шамети, Халачи, Поло, Роубоулакос, Зекири, Лена, Мусоли, Гури, Кейл, Пежич.
Главный арбитр матча: Николаидес.
Голы: Бадибанга (пен) 79 — 1:0.