«Астана» минимально обыграла «Спартакс» в первом матче ЛЧ

Рига, , 20:53 — REGNUM 12 июля на стадионе «Слока» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Спартакс» и «Астана». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Казахстана.

На 73-й минуте матча ганский форвард Патрик Твумаси открыл счет точным ударом со штрафного — 0:1.

Статистика матча («Спартакс"/"Астана»)

Удары 1/17

Удары в створ 0/8

Владение 38%/62%

Фолы 15/17

Составы на матч:

«Спартакс»: Негуралс, Стуглис, Слампе, Пушняков, Симунович, Варданжанс, Казачок, Габелок, Гаурач, Козлов, Ибрагимов.

«Астана»: Мокин, Шитов, Аничич, Логвиненко, Шомко, Кляйнхайслер, Мужиков, Граховац, Маевский, Твумаси, Кабананга.

Главный арбитр матча: Дойл.

Голы: Твумаси 73 — 0:1.