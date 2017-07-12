«Астана» минимально обыграла «Спартакс» в первом матче ЛЧ

Рига, 12 июля 2017, 20:53 — REGNUM 12 июля на стадионе «Слока» был разыгран первый матч второго квалификационного раунда ЛЧ между командами «Спартакс» и «Астана». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Казахстана.
На 73-й минуте матча ганский форвард Патрик Твумаси открыл счет точным ударом со штрафного — 0:1.
Статистика матча («Спартакс"/"Астана»)
Удары 1/17
Удары в створ 0/8
Владение 38%/62%
Фолы 15/17
Составы на матч:
«Спартакс»: Негуралс, Стуглис, Слампе, Пушняков, Симунович, Варданжанс, Казачок, Габелок, Гаурач, Козлов, Ибрагимов.
«Астана»: Мокин, Шитов, Аничич, Логвиненко, Шомко, Кляйнхайслер, Мужиков, Граховац, Маевский, Твумаси, Кабананга.
Главный арбитр матча: Дойл.
Голы: Твумаси 73 — 0:1.