В Москве состоится праздник экстремального спорта

Москва, , 16:16 — REGNUM В Москве на территории спортивного комплекса «Лужники» пройдет праздник экстремального спорта Moscow City Games 2017, сообщается на портале мэра Москвы.

Посетители смогут как понаблюдать за соревнованиями профессионалов, так и сами принять участие в состязаниях или просто весело провести время на тематических площадках.

Одним из ярких событий праздника станет фестиваль «Экспо-Баскет-2017», который объединит самые интересные и зрелищные направления российского баскетбола.

Также участников праздника ожидает обширная программа по вело‑ и мотоспорту: соревнования по ВМХ (в том числе на горных велосипедах), показательные выступления по FMX-мотофристайлу, эндуро‑ и квадрокроссу, велотриалу и флетленду.

Для любителей уличного искусства пройдут фестивали паркура, брейк-данса, граффити, трикинга, фитнеса и единоборств, а также выступления по стронгмену, рестлингу и вейкборду.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится несколько турниров мирового и российского уровня: чемпионат мира по воркауту, чемпионат России по футбольному фристайлу и битбоксу, турнир по уличному футболу Panna Pro, соревнования по уличному баскетболу Moscow Open.

Праздник экстремального спорта Moscow City Games 2017 состоится 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году праздник спорта Moscow City Games состоялся в Лужниках 23 июля. Праздник собирал более 150 тыс. любителей экстремальных видов спорта. Соревнования проходили на 60 площадках. В частности, на территории Moscow City Games был построен большой город для экстремальных велосипедистов и самокатчиков, где прошли соревнования в шести дисциплинах.