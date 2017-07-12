КХЛ представила календарь на сезон 2017/18

Москва, , 16:38 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила календарь на новый хоккейный сезон 2017/18. Расписание доступно на официальном сайте лиги.

Старт юбилейного, десятого, сезона КХЛ намечен на 21 августа. В матче открытия сыграют обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона СКА из Санкт-Петербурга и победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА.

В новом календаре предусмотрены паузы на матчи сборной России, в том числе длительный перерыв на Олимпийские игры. Каждая команда проведет в регулярном чемпионате по 56 матчей.

Ранее проект календаря был выслан клубам на согласование. Отметим, что не все оказались довольны новым расписанием. Так, в челябинском «Тракторе» выразили возмущение тем, что в клубе хотели провести несколько домашних матчей в декабре 2017 года, чтобы отметить 70-летие клуба. Вместо этого в их расписании на декабрь значилось 9 выездных встреч.

Теперь этот казус исправлен, и «Трактор» проведет в декабре четыре выездных поединка — против «Барыса», «Сибири», минского «Динамо» и ярославского «Локомотива».

Кроме того, составители расписания предусмотрели «окно» в календаре на 29 сентября для проведения в Астане на арене местного «Барыса» выставочного теннисного матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

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