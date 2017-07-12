Боксер Мэнни Пакьяо намерен продолжить карьеру

Манила, , 15:11 — REGNUM Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо намерен продолжать карьеру после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я люблю этот вид спорта, и, пока есть желание, я буду продолжать биться ради моей семьи, фанатов и страны», — говорится в сообщении.

Напомним, в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг Пакьяо проиграл по очкам австралийскому боксеру Джеффу Хорну, которому все трое судей единогласно отдали победу.

Поединок прошел 2 июля в австралийском Брисбене. Пакьяо не сумел защитить титул, завоеванный им в прошлом бою против американца Джесси Варгаса. После этого тренер филиппинца Фредди Роуч заявил, что посоветует 38-летнему Пакьяо завершить карьеру.

Мэнни Пакьяо являлся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 59 побед (из них 38 — нокаутом), семь поражений и две ничьи.